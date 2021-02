Maconha reduz a pressão arterial em pessoas mais velhas, revela estudo

Estudo realizado na Ben-Gurion University of the Negev (BGU), em Israel, apontou uma redução significativa nos valores da pressão arterial sistólica e dialóstica após 24 horas edit

Revista Forum - Estudo realizado por pesquisadores da Ben-Gurion University of the Negev (BGU), em Israel, revelou que o uso da maconha, seja fumada ou em líquido, reduz pressão arterial em pessoa com mais de 60 anos que possuem hipertensão.

Dessa maneira, na pesquisa os pacientes foram avaliados por meio de monitoramento ambulatorial da pressão arterial, eletrocardiograma (ECG), exames de sangue e medições corporais durante três meses.

Os resultados revelaram uma redução significativa nos valores da pressão arterial sistólica e dialóstica após 24 horas. O ponto mais baixo ocorreu três horas após o uso da maconha fumada ou por extratos de óleo.

