Madero faz o pior hambúrguer do mundo, diz crítico de gastronomia

247 - O crítico de gastronomia Marcos Nogueira afirmou nesta segunda-feira, 4, que a rede de restaurantes Madero faz o "pior hambúrguer do mundo”.

Em texto no blog Cozinha Bruta, da Folha de S. Paulo, Nogueira critica o hambúrguer e o pão utilizados no lanche do Madero. Ele também critica a postura do empresário Júnior Durski, que vem defendendo o relaxamento das medidas de isolamento social.

"De nada adiante ter Deus no coração quando se tem água nos pulmões. Pobre Balneário Camboriú. Durski assume uma postura deliberadamente incendiária. O hambúrguer do Madero faz o mundo pior, bem pior. Como nenhum outro hambúrguer jamais fez. Portanto, o Madero faz o pior hambúrguer do mundo", escreve Nogueira.

"Junior Durski tem sangue nas mãos. Esse sangue, decididamente, não escorre do hambúrguer estorricado que ele serve no Madero", acrescenta.

