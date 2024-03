Mãe de Isabella Nardoni fala em 'indignação' por atividades de Anna Jatobá: "vida boa de luxo"

Apoie o 247

247 - A mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, expressou "indignação" com os recentes benefícios concedidos pela Justiça de São Paulo a Anna Carolina Jatobá, de 40, condenada pela morte da menina, ocorrida em 2008. De acordo com a coluna de Ulisses Campbell, no jornal O Globo, “Jatobá, que atualmente cumpre pena em regime aberto, foi autorizada nos últimos meses a participar da formatura do filho, a passar férias no litoral paulista e até a ser madrinha em uma festa de casamento”.

“Eu não tenho como não expressar minha indignação por tudo que estou passando novamente. Eu sabia que essa hora iria chegar, mas a gente nunca espera que seja tão rápido”, desabafou Ana Carolina ao Globo.

Relembre- Anna Carolina e Alexandre Nardoni foram condenados pelo assassinato de Isabella Nardoni em março de 2010, mas estavam presos desde 2008. O caso aconteceu na noite do dia 29 de março de 2008, quando a menina de apenas cinco anos foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela de um apartamento na capital.

Isabella caiu do sexto andar do apartamento onde morava o casal Nardoni, no Edifício London. Para a investigação, porém, não foi uma queda acidental, mas sim um homicídio. A menina foi agredida e, achando que estava morta, foi arremessada.

