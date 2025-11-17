Mãe de lutador Leandro Lo anuncia recurso contra absolvição de PM e critica decisão do júri

247 - A família do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo anunciou que vai recorrer da decisão que absolveu o policial militar Henrique Otavio Oliveira Velozo pelo assassinato do atleta, ocorrido em 2022. A mãe de Lo, Fátima Lo, afirmou neste sábado (15) que já prepara um recurso para contestar o veredito do júri popular, que reconheceu a tese de legítima defesa e levou à soltura do PM. As informações foram divulgadas pela CNN.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fátima manifestou profundo abatimento e revolta com o resultado. “Tristeza e indignação”, descreveu, classificando a absolvição como “impunidade”. Em outro trecho, a mãe desabafou: “Enterrei ele pela 2ª vez”, referindo-se ao impacto emocional da decisão para a família.

O caso, que gerou ampla repercussão no Brasil e no meio esportivo, ocorreu em agosto de 2022. Leandro Lo, então com 33 anos e multicampeão mundial, foi baleado na cabeça durante um show no Clube Sírio, na zona sul de São Paulo. Testemunhas relataram, à época, que houve um desentendimento entre o policial e o lutador. Na reconstituição, depoimentos indicaram que o PM chegou a ser imobilizado por Lo durante a discussão, mas efetuou o disparo logo após ser solto. Em seguida, deixou o local.

A defesa de Velozo, por sua vez, sustenta que o policial agiu para se proteger. Em nota após o julgamento, os advogados afirmaram que apresentaram ao júri provas que demonstrariam “legítima defesa” e que os depoimentos das testemunhas tinham inconsistências. A tese convenceu os jurados, resultando na absolvição.

Fátima Lo rebateu os argumentos apresentados no tribunal e acusou a defesa do PM de distorcer fatos durante o julgamento. Ela também criticou a estratégia de exibir uma foto de Leandro Lo já morto — recurso que, segundo disse, foi profundamente traumático para a família. “Tivemos que ver de novo ele com um furo na testa”, lamentou.

A família aguarda agora a tramitação do recurso judicial, que deve ser analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A expectativa é que a decisão do júri seja reavaliada, reabrindo a discussão sobre as circunstâncias que cercaram a morte do atleta.

Leandro Lo é considerado um dos maiores nomes da história do jiu-jítsu, com oito títulos mundiais conquistados na IBJJF. Sua morte provocou comoção no esporte e segue mobilizando atletas, entidades e familiares em busca de responsabilização.