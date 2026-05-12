Mãe de MC Kevin quer nova apuração sobre morte do funkeiro

247 - Valquíria Nascimento, mãe do funkeiro MC Kevin, pretende pedir a reabertura das investigações sobre a morte do cantor, ocorrida em maio de 2021, no Rio de Janeiro. As informações são do g1.

Kevin Nascimento Bueno morreu após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a versão apontada pelas investigações, o cantor tentou passar da varanda do quarto em que estava para o andar inferior e não resistiu à queda.

De acordo com a apuração policial concluída à época, Kevin teria se assustado com a possibilidade de ser flagrado pela mulher, Deolane Bezerra, em um quarto de hotel com a acompanhante Bianca Domingues. A morte foi tratada como acidente pela investigação.

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (11) em sua conta no Instagram, Valquíria afirmou ter recebido informações que, segundo ela, contrastam com a versão apresentada pela polícia. A mãe do cantor disse que busca esclarecer as circunstâncias da morte do filho.

"Eu sou a pessoa mais interessada em saber o que aconteceu no dia da morte do meu filho. Estou disposta a fazer tudo o que for possível e o impossível. Na época, eu não tinha condições de fazer nada. Hoje as coisas mudaram."

A investigação sobre a morte de MC Kevin foi concluída em novembro de 2021 pela 16ª DP. Na ocasião, o delegado Leandro Gontijo afirmou que não havia indícios de brigas, ações violentas ou qualquer tipo de crime no episódio.

O caso foi arquivado pela Justiça do Rio de Janeiro em julho de 2022. O juiz Adriano Celestino Santos, da 2ª Vara Criminal, concordou com as manifestações do Ministério Público do Rio de Janeiro, que indicaram que "os elementos colhidos não apontam indícios de conduta dolosa ou culposa".

No vídeo publicado nas redes sociais, Valquíria disse que já consultou advogados e que recebeu apoio dos funkeiros MC PH e MC IG, amigos de Kevin. A família pretende pagar uma perícia independente e contratar um detetive particular para auxiliar o Ministério Público na análise do caso.

"A gente também tem dúvida. Vamos atrás da verdade. Eu quero saber o que aconteceu no dia 16 de maio de 2021".

MC Kevin morreu em 16 de maio de 2021. A nova movimentação da família busca reavaliar as circunstâncias da queda que levou à morte do artista e confrontar a conclusão anterior de que o episódio foi um acidente.