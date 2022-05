Mãe de menina morta por carro alegórico é atacada na web: “cachorra”

Apoie o 247

ICL

247 - Marcela Portelinha, mãe de Raquel Antunes da Silva, que morreu atropelada por um carro alegórico durante o Carnaval, afirmou que está sendo atacada na internet por pessoas que a julgam como “irresponsável”.

Em entrevista ao portal G1, ela disse que vive um momento “difícil” após a morte da filha e ainda que foi xingada de “cachorra” e “vagabunda”

“Eu já recebi muita crítica. Para julgar e criticar tem um montão, mas para ajudar não tem ninguém. Mas tem pessoas falando que eu sou irresponsável, cachorra, vagabunda. É bem difícil”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Raquel morreu no dia 22 de abril após ser imprensada por um carro alegórico antes do desfile da Em Cima da Hora, no Carnaval do Rio de Janeiro. A criança chegou a ser submetida a uma cirurgia complexa, que resultou na amputação de sua perna direita, mas não resistiu aos ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a morte da garota, uma série de “stories” foram publicados em seu perfil do Instagram. Os textos defendiam Portelinha e diziam ser de autoria de Raquel, segundo o g1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Todos que estão criticando a minha mãe, Marcela, a culpa não é dela. Subi por conta própria. Não tenho muito tempo para falar. Mãe, eu te amo. Seja forte e corajosa. Não temas e não desanime. Sou teu Deus”, diz um dos posts.

Segundo Portelinha, no entanto, as publicações foram feitas por uma amiga de Raquel e que ela nem sequer sabia das postagens por não estar “usando redes sociais”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não estou com cabeça. Eu não tenho condições. Estou vivendo a base de calmantes. Ela faz muita falta. Muita mesmo. Você não tem noção. Tiraram um pedaço de mim. Ela era minha amiga, minha companheira. Eu mal consigo dormir, quando vou dormir já está de manhã”, disse Portelinha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE