Mãe de presa na Tailândia morre, e defesa não consegue falar com a jovem

247 - Morreu nesta quarta-feira (16) a mãe de Mary Hellen Coelho a brasileira que está presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas desde fevereiro. Thelma Coelho morava em Pouso Alegre e lutava contra um câncer. A reportagem é do portal G1.

Advogados da brasileira explicaram as dificuldades em manter contato com ela na prisão para informar sobre a morte da mãe. Até agora, a jovem de 21 anos só conseguiu se comunicar com a família por carta, que teria sido escrita por uma outra pessoa.

Segundo a defesa de Mary Hellen, a comunicação entre a jovem e os familiares é feita por cartas porque a superlotação nas prisões da Tailândia e a pandemia de Covid-19 dificultam a realização de chamadas de vídeo.

"Difícil demais, demoram para responder. Até hoje a família não teve contato direto com ela. O contato é geralmente por e-mail, a resposta demora mais de 24 horas para chegar. Sempre dizem que estão fazendo o possível, mas não conseguimos avançar", disse a advogada Talita Franco, que faz parte da equipe que defende a jovem.

Mãe lutou para ter contato com filha

A advogada Kaelly Cavoli Moreira, que também defende a Mary Hellen no Brasil, contou que a mãe lutou para ver a filha."A Thelma, lutou com todas as forças para tentar ver a filha. Em razão do fuso horário é possível que o contato seja feito após o enterro. Já encaminhamos um e-mail para a embaixada e também estamos tentando contato com o Samut Prakan [a prisão em que se encontra Mary Hellen] para darmos a notícia de maneira mais respeitosa e sensível. Sem sucesso até o momento, acredito que em razão do fuso horário", disse.

Mary Hellen Coelho Silva foi detida em fevereiro deste ano com outro brasileiro no aeroporto de Bangkok com 9 kg de cocaína. A droga estava escondida dentro de um compartimento oculto das três malas que eles carregavam. Outros seis quilos da droga estavam com outro suspeito, que foi preso horas depois. Os três são investigados por tráfico internacional de drogas.

