Mais de 5 mil entregadores do iFood conquistam diploma do ensino médio

Com apoio da plataforma, profissionais de delivery representaram 2,3% das pessoas que realizaram a prova do Encceja em 2023; formatura foi nesta noite, em São Paulo

247 - Após participarem do Meu Diploma do Ensino Médio, programa promovido pelo iFood que oferece bolsas 100% gratuitas para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), 5.264 entregadores e entregadoras da plataforma conseguiram se formar nesta que é uma das mais importantes fases da jornada de educação, abrindo portas para novas conquistas profissionais e pessoais.

Em 2023, em sua segunda edição, o programa registrou um crescimento de 500% em relação a 2022 e chegou a contemplar mais de 14 mil entregadores e entregadoras de todo o país com as bolsas de estudo, dos quais mais de 8.300 realizaram a prova.

Segundo o IBGE , em 2022, apenas 53,2% das pessoas no Brasil com 25 anos de idade ou mais concluíram a educação básica, ou seja, possuíam, no mínimo, o ensino médio completo. Com o programa Meu Diploma do Ensino Médio, o número de entregadores e entregadoras já representa 2,3% de todos os presentes na prova do Encceja em 2023, reforçando o impacto positivo que o iFood já promove com suas ações voltadas à educação.

“Investir no aprendizado é fundamental para a transformação social e o programa Meu Diploma do Ensino Médio contribui para os entregadores e entregadoras ampliarem suas perspectivas para o futuro. Atualmente, cerca de 70 mil profissionais cadastrados na plataforma não concluíram o ensino médio e nosso sonho é que todos esses nossos parceiros possam romper essa barreira acadêmica e alçar os voos que desejarem”, comenta Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto Social do iFood.

O Meu Diploma do Ensino Médio é realizado em parceria com a Termine Seus Estudos, especializada no curso preparatório para o Encceja, oferecendo aos entregadores um conteúdo com qualidade. O exame, aplicado pelo Governo Federal, é realizado presencialmente e a aprovação garante a emissão do certificado de conclusão pelas Secretarias de Educação e Institutos Federais, em conformidade com o Inep.

Retomada de um sonho

O entregador Matheus Ferreira (28), que atua como parceiro do iFood há quatro anos, afirma que participar do programa Meu Diploma do Ensino Médio o ajudou a superar um de seus principais obstáculos. O profissional conta que precisou parar de estudar logo cedo para trabalhar. “Sempre fiquei com esse pensamento na cabeça, de precisar terminar os estudos, contudo, a dificuldade falava mais alto na hora de conciliar trabalho com família e escola. Minha vida é muito corrida, então não tenho como ir para a escola à noite, depois de trabalhar o dia inteiro e ainda ser pai. Foi quando me vi perdido, percebendo que precisaria adiar um sonho”, afirma o entregador, que tem dois filhos. “O Meu Diploma do Ensino Médio foi uma experiência que marcou a minha vida e me ajudou demais. Eu vou repassar minha história para outros colegas também, pois acredito que experiências boas a gente deve compartilhar.”

Para Matheus, o curso da Termine Seus Estudos é acessível, prático e fácil de acompanhar. “O que eu aprendi me ajudou demais na prova. Eu não sabia fazer nem contas de dividir! Inclusive, foi aí que eu me perdi na escola quando comecei a aprender matemática. As aulas me ajudaram demais a realizar todas as somas, subtrações e divisões durante a prova do Encceja”, conta o profissional. “Você pode estudar de manhã ou durante o dia, inclusive entre uma entrega e outra, ou quando demora um pouco para sair o pedido. O horário que eu mais gostava de estudar era de noite, separava cerca de duas horas. No curso eles também ensinam como podemos nos organizar e nos programar para estudar. Além disso, os professores são pessoas que passam uma ótima energia”, continua o entregador.

Formado em dezembro, Matheus já se inscreveu em outro programa oferecido pelo iFood, o Potência Tech, que proporciona cursos em tecnologia com foco em empregabilidade na área. “Continuo com a mesma rotina de estudos. Chego em casa e separo um tempo para continuar meu aprendizado. Acredito que ainda seja um pouco cedo para entrar na faculdade, então após esse ano me aprofundando nos estudos pretendo ingressar no ano que vem, com a bolsa de descontos que também ganhei do iFood. Acho que se não fosse com o Meu Diploma do Ensino Médio eu não teria conseguido dar continuidade aos meus estudos”, conclui.

Os entregadores têm acesso a até 80% de bolsa para cursos superiores pela Faculdade das Américas (FAM). Atualmente, 138 entregadores que se formaram pelo Meu Diploma do Ensino Médio em 2022 já estão na faculdade utilizando o apoio. Além disso, podem ingressar em um dos cursos profissionalizantes de tecnologia para atuarem na área de programação e análise de dados por meio do programa Potência Tech, também oferecido pelo iFood.

Sobre o iFood

O iFood é uma empresa brasileira de tecnologia referência em delivery online na América Latina, que aproxima clientes, restaurantes e entregadores de forma simples e prática. O iFood tem o propósito de alimentar o futuro do Brasil e do mundo, transformando a sociedade por meio da educação e da tecnologia, da segurança alimentar, da inclusão e com um impacto socioambiental positivo.

Com mais de 70 milhões de pedidos mensais, o iFood atua com inteligência de negócio e soluções de gestão para promover e desenvolver um ecossistema de mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados, 200 mil entregadores conectados em mais de 1700 cidades em todo o Brasil. Há 11 anos no mercado, a empresa vai além do food delivery e cresce também em negócios de Mercado, Fintech e Benefícios, unindo tecnologia e conveniência na entrega de soluções aos parceiros. O iFood conta com um importante investidor também brasileiro, a Movile - líder global em marketplaces móveis.

Mais de 5 mil entregadores receberam apoio do iFood para concluir, nesta noite, o ensino médio. A cerimônia de formatura, apresentada por Manuel Soares, foi no Parque da Mooca, em São Paulo. pic.twitter.com/Kgl8tJXAJM continua após o anúncio February 28, 2024

