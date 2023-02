Malafaia tenta defender Bolsonaro após revelações de Marcos do Val e apanha nas redes

"Tua hora vai chegar", disse um perfil no Twitter edit

247 - O pastor-empresário Silas Malafaia tentou defender Jair Bolsonaro (PL) após o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que ouviu diretamente de Jair Bolsonaro (PL) os detalhes com o objetivo de colocar em prática o plano para dar um golpe de estado.

"Piada! O senador Marcos do Val que até a 2 dias atrás a imprensa não dava nenhum valor as acusações que ele vinha fazendo , foi só ele atacar Bolsonaro que a sua fala passou a ter valor. Imprensa parcial e inescrupulosa! Vergonha total!", escreveu o religioso no Twitter.

"Tua hora vai chegar", disse um perfil na rede social.

Silas Malafaia e reações de internautas. Foto: Reprodução

