Malvino Salvador diz que Guilherme Leicam deu beijo de língua em cena de novela: "Fiquei indignado". Ator rebate

247 - Malvino Salvador participou do podcast Papagaio Falante junto com a esposa, Kyra Gracie, e revelou alguns detalhes da cena de beijo que protagonizou com Guilherme Leicam no último capítulo de A Dona do Pedaço (2019). "Tá querendo tirar casquinha de mim, brother?", exclamou o ator, quando percebeu que o colega não optou pelo tradicional beijo técnico, sem língua. As informações são do portal Na Telinha.

Na novela de Walcyr Carrasco, Salvador vivia Agno, um empresário que, apesar de não se assumir gay, se apaixonou por Leandro, interpretado por Leicam. Enquanto Sérgio Mallandro, que comanda o podcast, lembrava das atrizes com quem ele já fez par romântico, o veterano lembrou de alguns detalhes relacionados à trama da Globo.

"Quarenta e poucos anos construindo uma reputação pra acabar tudo de uma hora pra outra [risos]. Tô brincando, eu brinco sempre com relação a isso. Não tenho preconceito algum, pelo contrário. Agora, a gente brinca, teve o beijo no final da novela entre os dois personagens", iniciou ele.

Leicam comentou a declaração de Malvino sobre a cena de beijo gay: "Poxa... Lá na hora ele [Malvino] falou que tinha gostado do meu beijo. Kkkkkk", brincou Leicam, ao comentar, via Instagram, a respeito da 'reclamação' feita por Malvino no podcast "Papagaio Falante".

