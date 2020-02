Manu Gavassi é acusada de racismo no BBB

Nome da cantora ficou entre os temas mais comentados no Twitter, com as hashtags #ManuRacista e #foramanu (vídeo) edit

247 - Após uma declaração polêmica sobre a “combinação” das “cores de casais” na casa do BBB20 nesta segunda-feira 24, a cantora Manu Gavassi passou a ser duramente criticada e acusada de racismo nas redes sociais.

Seu nome virou um dos temas mais comentados no Twitter, com as hashtags #ManuRacista e #foramanu. Personalidades que normalmente defendem a participante do programa, como Felipe Neto e Bruna Marquezine, foram cobrados a se manifestar.

“Para mim, casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. esteticamente falando, vocês são extremamente agradáveis, parabéns!”, disse Manu, se referindo aos loiros Marcela e Daniel.