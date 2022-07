Maraisa confirma que Marília Mendonça previu a própria morte "diversas vezes"

Marília Mendonça morreu no dia 4 de novembro de 2021 ao sofrer um acidente de avião no interior de Minas Gerais edit

247 - Antes de morrer, Marília Mendonça chegou a dar sinais de que algo poderia acontecer com ela. Maraisa, dupla de Maiara e amiga próxima da cantora, revelou a informação nesta quinta (21) --véspera do aniversário da "Rainha da Sofrência"-- em uma postagem nas redes sociais. De acordo com o relato, o pressentimento chegou a estar presente "diversas vezes". A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo, por isso deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora", escreveu Maraisa no Instagram

A equipe e a família acabam de anunciar o projeto Decretos Reais, um tributo póstumo que visa realizar os últimos desejos de Marília. O primeiro a ser cumprido foi justamente o lançamento de um EP com quatro músicas clássicas do gênero romântico em todas as plataformas digitais.

"Posso dizer, como conhecedora da verdade e da intimidade dela [de Marília], que esse movimento da família e do escritório para a concretização desses sonhos me faz ter ainda mais orgulho dessa equipe da qual eu faço parte e, também, dessa família linda e unida que ela deixou", continuou Maraisa nas redes.

Marília Mendonça morreu no dia 4 de novembro de 2021 ao sofrer um acidente de avião no interior de Minas Gerais. A sertaneja viajava com mais quatro pessoas, e nenhuma delas sobreviveu. Na época, chegou a circular a notícia de que a artista havia escapado com vida, o que foi descartado na sequência.

