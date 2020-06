Marcelo faz gol pelo Real Madrid e comemora com gesto antirracista

Revista Fórum - No retorno do futebol na Espanha, neste domingo, o Real Madrid enfrentou o Eibar, pelo Campeonato Espanhol, e venceu pelo placar de 3×1. Um dos gols da equipe da capital foi marcado pelo lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que comemorou com um claro gesto de protesto contra o racismo.

Após fazer o seu gol, o terceiro da vitória do seu time, Marcelo colocou um dos joelhos no chão, repetindo o protesto que foi popularizado pelo jogador de futebol americano Colin Kaepernick, ex-atleta do San Francisco 49ers, que também é ativista pelos direitos civis e do movimento negro.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.