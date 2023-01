Marcelo Freixo e Wellington Dias articulam criação de programa social em grandes destinos turísticos

O presidente da Embratur e o ministro querem fazer um mapeamento dos maiores destinos de turistas estrangeiros e as áreas com o maior número de famílias pobres edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, pretende criar políticas públicas que ajudem moradores pobres na busca por oportunidades no turismo. Ele conversou nesta quinta-feira (19) com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para a criação de um programa destinado a pessoas com menos dinheiro em regiões de grande movimentação turística.

De acordo com a coluna Painel, publicada nesta quinta-feira (19) no jornal Folha de S.Paulo, os dois ministros pretendem conseguir mais informação sobre os maiores destinos de turistas estrangeiros no Brasil e as áreas com o maior número de famílias pobres.

A Embratur informou que vai mapear os locais de interesse e que o governo federal usará como base o cadastro único de programas sociais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.