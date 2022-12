Margareth Menezes: 'Depois de tanto sofrimento, precisamos ter coragem de abraçar, chorar, sorrir e voltar a acreditar na vida'

Futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, enviou, nas redes sociais, mensagem de ano novo. “Um 2023 com mais Paz, Esperança e um Brasil com o nosso povo sorrindo outra vez” edit

Apoie o 247

ICL

247 — A futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, enviou, nas redes sociais, uma mensagem de ano novo. “Gente, desejo que o Ano Novo seja de renovação. Depois de tanto sofrimento que passamos, precisamos ter coragem de nos abraçar, chorar, sorrir e voltar a acreditar na vida”, escreveu.

“Entender que ganhar e perder faz parte do amadurecimento da vida em sociedade e que os laços que nos une são superiores aos embates de opiniões no fervor das situações. É claro, não podemos esquecer os exageros e os desrespeitos a lei, mas isso não tem a ver com democracia”.

“Vamos baixar a guarda e dar as mãos, curar as mágoas e limpar o coração. É preciso coragem e uma compreensão superior para dar um passo real no caminho da paz. Podemos ao menos tentar nos reinventar, combatendo todas as formas de preconceitos que nos fazem sofrer”.

“Nós precisamos nos entender como seres humanos com defeitos, qualidades e em toda nossa diversidade”.

“Desejo um Ano Novo de mudanças positivas. Peço a Deus, ao Mestre, aos Orixás e aos seres iluminados guiança e guarnição. E um 2023 com mais Paz, Esperança e um Brasil com o nosso povo sorrindo outra vez”.

Gente, desejo que o Ano Novo seja de renovação. Depois de tanto sofrimento que passamos, precisamos ter coragem de nos abraçar, chorar, sorrir e voltar a acreditar na vida. pic.twitter.com/JArRbQZBeD — Margareth Menezes (@MagaAfroPop) December 31, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.