Mário Frias faz ataque racista a Jones Manoel: “precisa de um bom banho”

O historiador e professor Jones Manoel sofreu um ataque racista por parte do Secretário de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Mário Frias, ao dizer que o ativista “precisa de um bom banho” edit

247 - O historiador e professor Jones Manoel sofreu um ataque racista nesta quinta-feira (15) por parte do Secretário de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, Mário Frias, na rede social Twitter.

O ataque ocorreu após o Tercio Arnaud, secretário especial da Presidência da República e considerado chefe do gabinete do ódio, postar uma matéria do Brasil 247 com aspas de Jones dizendo que “já comprou fogos para uma eventual morte de Bolsonaro”.

Irritado com a fala do ativista, Tercio indagou: “Quem caralhas é Jones Emanuel?”.

Na sequência, Mário Frias comentou a postagem. “Realmente eu não sei. Mas se eu soubesse diria que ele precisa de um bom banho”.

A fala racista de Frias foi alvo de diversas críticas.

Veja:

Realmente eu não sei. Mas se eu soubesse diria que ele precisa de um bom banho. — MarioFrias (@mfriasoficial) July 15, 2021









