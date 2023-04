Mattel lança primeira Barbie com síndrome de Down

Apoie o 247

ICL

RT - A gigante americana de fabricação de brinquedos Mattel lançou uma Barbie com síndrome de Down em uma ação que afirma ajudar a tornar sua linha de bonecas mais diversa e ajudar todas as crianças a encontrar um brinquedo com o qual possam se identificar.

A boneca, que está disponível para compra online a partir desta terça-feira (25), irá "permitir que todas as crianças se vejam na Barbie", diz a Mattel. Ela foi projetada com características associadas à síndrome de Down, como uma estrutura mais curta e um torso mais longo. Também tem um rosto mais arredondado com orelhas menores para representar mulheres que têm a condição genética.

O design faz parte da linha "Barbie Fashionistas" da marca, que inclui também uma Barbie com perna protética, outra que vem em uma cadeira de rodas e uma série de bonecos masculinos que são mais magros e menos musculosos do que as iterações anteriores.

A Mattel diz que a linha é sua "linha de bonecas mais diversa e inclusiva, oferecendo uma variedade de tons de pele, cores de olhos, cores e texturas de cabelo, tipos de corpo, deficiências e moda, para inspirar ainda mais histórias."

Isso vem depois de esforços anteriores da Mattel para desenvolver suas bonecas além do estilo loira de olhos azuis e cintura fina com o qual as Barbies são tradicionalmente associadas. Um estudo acadêmico conduzido pela Universidade da Austrália do Sul em 2009 descobriu que apenas uma em cada 100.000 mulheres provavelmente tinha o tipo de corpo de uma boneca Barbie tradicional.

Nos últimos anos, a Mattel também lançou uma boneca usando hijab como homenagem a Ibtihaj Muhammad, a primeira atleta americana a competir nos Jogos Olímpicos usando o véu.

Kandi Pickard, presidente e CEO da National Down Syndrome Society (NDSS), com quem a Mattel consultou sobre a linha, disse que a linha "significa muito para nossa comunidade, que pela primeira vez pode brincar com uma Barbie que se parece com eles". Ela acrescentou: "É um grande passo para a inclusão".

A produção da boneca pela Mattel ocorre após movimentos semelhantes de outros fabricantes de brinquedos. Em 2016, a Lego lançou uma miniatura de um jovem em uma cadeira de rodas como parte de sua campanha "Toys Like Me". Anteriormente, a empresa havia sido criticada por representar apenas modelos idosos de pessoas em cadeiras de rodas.

