Mattel lança primeira Barbie trans

Apoie o 247

ICL

247 - A atriz norte-americana Laverne Cox é a primeira mulher trans a ser representada em uma boneca Barbie. O lançamento, anunciado na quarta-feira, 25, pela Mattel, é uma homenagem ao aniversário da atriz, que completa 50 anos neste domingo, 29.

A edição especial faz parte da linha “Collection Tributo”, que celebra a história de mulheres visionárias. No Brasil, a previsão é de que o brinquedo seja vendido já a partir do mês que vem no valor de R$ 359,99.

Em entrevista à revista "Marie Claire", Cox afirmou que "não tinha permissão para brincar com Barbies quando era criança".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando eu tinha trinta e poucos anos, meu terapeuta me lembrou que nunca é tarde demais para se ter uma infância, e que eu deveria sair e comprar Barbies e brincar com elas como uma forma de curar minha criança interior. E curar meu trauma de infância. Foi o que fiz", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre ser homenageada pela Barbie, ela afirmou que é algo "surreal" e "uma incrível honra".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE