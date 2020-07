“Me arrependo um pouco de ter subestimado a Covid-19”, diz Roberto Justus

Revista Fórum - Em entrevista ao programa Morning Show, da rádio Jovem Pan, na manhã desta segunda-feira (20), o empresário Roberto Justus se disse arrependido por ter minimizado a pandemia do coronavírus.

Em março, logo no início da crise sanitária no Brasil, Justus teve um áudio vazado em que afirmava, assim como o presidente Jair Bolsonaro, que a Covid-19 não passava de uma “gripezinha” e que “só mataria velhinhos”.

“Voltaria atrás e diria: teve mais mortes do que eu imaginava. Me arrependo um pouco de ter subestimado a Covid-19, ela é um pouco pior do que eu imaginava”, afirmou o empresário desta vez. Logo na sequência, entretanto, ele voltou a minimizar a gravidade do problema.

“Mas não tão ruim quanto assistir aos jornais das televisões e ver esse vírus do medo se espalhando de uma forma tão terrível”, disparou.

