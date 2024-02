MEC confirma divulgação errada dos resultados do Sisu e inicia investigação do caso

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério da Educação (MEC) confirmou nesta sexta-feira (02), que no último dia 30, ocorreu uma divulgação indevida dos resultados provisórios do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024, os quais ainda não haviam sido homologados. A pasta esclareceu que esses dados ficaram acessíveis por 25 minutos.

No decorrer da manhã de terça-feira, alguns candidatos conseguiram acessar o site do Sisu 2024 pouco após às 9h, compartilhando capturas de tela nas redes sociais que indicavam aprovação. Contudo, o resultado oficial foi divulgado com atraso, frustrando aqueles que acreditavam ter conquistado uma vaga em uma instituição pública de ensino superior.

continua após o anúncio

Como divulgado pelo Globo , o MEC explicou: "O que ocorreu foi uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 31 de janeiro. A ocorrência está sendo rigorosamente apurada". O comunicado ainda assegurou a segurança do sistema, afirmando que os resultados oficiais não foram alterados. Além disso, a UNE (União Nacional dos Estudantes) anunciou a criação de uma plataforma de denúncia relacionada a esse incidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: