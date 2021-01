MEC: Fies do 2º semestre aceitará notas do Enem 2020 e mudará regra para vagas remanescentes

Na edição do primeiro semestre, o Enem 2020 não pode ser usado na inscrição, porque os resultados da prova serão publicados no fim de março edit

247 - O Ministério da Educação publicou uma portaria no Diário Oficial da União (DOU) informando que o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre aceitará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 a 2020. A informação foi publicada pelo portal G1.

Pelo Fies, candidatos com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos buscam o financiamento das mensalidades no ensino superior privado, a juro zero.

Na edição do primeiro semestre de 2021 (inscrições estão abertas), o Enem 2020 não pode ser usado na inscrição, porque os resultados da prova serão publicados no fim de março. São válidas as notas até 2019.

O governo também decidiu mudar a forma de preenchimento das vagas remanescentes - aquelas que "sobram" na etapa inicial de seleção. O critério será a nota do Enem e não mais a ordem de inscrição.

Não há data de inscrição definida porque o edital do segundo semestre ainda não foi publicado.

