Médica de pai de Anitta causou fúria de seguidores de Bolsonaro

247 - Anitta surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao postar uma foto do pai, Mauro Machado, que passou por uma cirurgia com a cardiologista Ludhmila Hajjar. "Escolhemos não falar nada antes pois tudo aconteceu muito de repente, e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas, e só temos a agradecer". A reportagem é do portal Yahoo.

A funkeira tirou uma foto ao lado da médica, e afirmou que será sempre grata à profissional. Ao ver a foto da cardiologista, alguns seguidores lembraram que Hajjar foi uma das cotadas para a vaga de Ministra da Saúde na época da saída do general Eduardo Pazuello.

A médica atuou como Coordenadora da UTI Cardio Covid do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e tem um longo histórico de pesquisas no combate à pandemia da Covid-19. No início do contágio e muito antes da chegada das vacinas, Hajjar foi convidada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) para discutir possíveis protocolos nacionais. Ao ser convidada pelo presidente para assumir o Ministério, Hajjar negou, e foi atacada nas redes sociais pelos apoiadores do governo.

Ao contrário do presidente, a cardiologista sempre foi contra o uso da cloroquina sem comprovação médica no tratamento da Covid-19, e defendeu o isolamento social quando o governo federal incentivava o comércio a retomar a movimentação normal. "Na pandemia, o que eu vi, escrevi e aprendi está acima de qualquer ideologia, está em cima de qualquer expectativa que não seja pautada pela ciência. Essa é a posição que vou seguir a vida toda", afirmou ela em entrevista à CNN ao falar sobre o possível cargo no Ministério.

Em entrevista ao Jornal Opção, a cardiologista criticou o enfrentamento do governo federal diante da pandemia; "O Brasil está fazendo tudo errado e pagando um preço por isso. O que realmente faltou foi a ciência, combater o negacionismo, união de classes".

