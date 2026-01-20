Médica do Samu que declarou morte por engano de mulher atropelada em rodovia é afastada

247 - O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) abriu uma sindicância interna e afastou uma médica após uma mulher de 29 anos ser declarada morta por engano depois de um atropelamento na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no domingo (18) e gerou forte repercussão na região.

As informações são do G1. A gerente do Samu Regional de Bauru confirmou a abertura de procedimento administrativo e o afastamento imediato da profissional envolvida no atendimento. Segundo ela, a medida é preventiva e visa garantir a apuração adequada dos fatos.

"Neste momento, a gente ainda não consegue falar sobre falhas, porque está sendo apurado. A médica que está envolvida no caso foi afastada e nós estamos abrindo uma [investigação na] corregedoria para apurar os fatos e ver se de fato houve um erro", afirmou.

O afastamento da médica também foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. De acordo com a pasta, a profissional permanecerá fora das atividades até a conclusão da sindicância. O prazo para o encerramento da investigação não foi informado.

Segundo o boletim de ocorrência, Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, foi atropelada na altura do km 352 da rodovia. A equipe do Samu que atendeu a ocorrência constatou o óbito ainda no local, o que levou à interdição parcial da pista e ao acionamento do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.

O motorista envolvido no acidente relatou à polícia que seguia no sentido capital–interior quando a pedestre teria entrado repentinamente na pista para atravessar, sem que houvesse tempo hábil para frear ou desviar.

Minutos após a constatação da morte, no entanto, um médico da concessionária responsável pela rodovia percebeu sinais vitais na vítima, que já estava coberta com uma manta térmica. Ao notar a respiração, ele iniciou imediatamente as manobras de reanimação, revertendo o quadro inicial.

Fernanda foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital de Base da cidade, onde permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde é considerado grave.

O caso segue sob apuração administrativa e policial.