Médico bolsonarista faz piada misógina com muçulmana: “Elas gostam do bem duro” (vídeo)

247 - O médico Victor Sorrentino, eleitor de Jair Bolsonaro, resolveu fazer uma "piada" misógina com uma mulher muçulmana, que não dominava bem o português. Ela explicava a ele como são produzidos os papiros, materiais parecidos com papel muito utilizados pelos antigos egípcios para escrever.

"Elas gostam é do bem duro. Comprido também fica legal, né?", perguntou o médico à atendente, aos risos. "O papiro comprido", acrescentou.

"Si", respondeu a mulher, em espanhol. "Tá! Maravilha. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né?".

Depois ele disse ter o costume de fazer esse tipo de "brincadeira" com amigos e familiares, mas que não tinha o direito de fazer com uma desconhecida. "Como eu vi que tu é uma pessoa risonha e estava brincando junto com a gente, eu acabei brincando", disse.

