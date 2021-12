Médico que implantou cabelo em André Mendonça também atendeu Roberto Carlos

Apoie o 247

247 - O mesmo médico que realizou o implante capilar do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, Thiago Bianco, fez o mesmo procedimento no cantor e compositor Roberto Carlos, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles.

Thiago Bianco, especialista em “restauração capilar”, é irmão de Bruno Bianco, que substituiu Mendonça como advogado-geral da União.

Bianco tem atendido várias outras personalidades políticas, que viajam de Brasília até São Paulo para serem atendidas pelo médico.

