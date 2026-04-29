Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões

247 - O concurso 3.001 da Mega-Sena terminou sem vencedores na faixa principal e fez o prêmio acumular mais uma vez. Segundo informações divulgadas pelo g1, o sorteio realizado na noite de terça-feira (28), em São Paulo, não teve apostas que acertassem as seis dezenas, elevando a estimativa do próximo prêmio para R$ 130 milhões.

Os números sorteados foram: 01, 13, 32, 36, 43 e 60. Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras faixas de premiação contemplaram milhares de apostadores em todo o país.Ao todo, 92 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 41.209,18. Já na faixa de quatro acertos, 5.877 apostas foram premiadas, com valor individual de R$ 1.063,34.O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (30), mantendo a expectativa de um prêmio elevado, o que costuma atrair um número maior de apostadores. A modalidade realiza três concursos semanais, sempre às terças, quintas e sábados.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.Além das apostas individuais, os jogadores também podem participar de bolões, que permitem dividir custos e aumentar as chances de vitória. No ambiente digital, os bolões podem ser adquiridos até as 20h30 do dia do sorteio.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal varia conforme o número de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já quem opta por uma aposta com 20 números — o limite máximo permitido — eleva significativamente as chances, chegando a 1 em 1.292, embora o custo salte para R$ 232.560.

Com o prêmio acumulado em R$ 130 milhões, a Mega-Sena volta a concentrar a atenção de apostadores em todo o país, impulsionada pela possibilidade de uma premiação milionária capaz de transformar a vida do vencedor.