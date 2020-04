Melhore suas opções de streaming em casa com uma VPN

Descubra como uma rede virtual privada pode melhorar seu entretenimento em casa.

Com uma enorme variedade de conteúdos, abarcando desde filmes e séries até documentários e reality shows, não é difícil entender por que as plataformas de streaming são, muitas vezes, a primeira opção de entretenimento quando as pessoas precisam ficar em casa. Afinal, basta uma tecla no controle remoto e voilà: um mundo inteiro de diversão televisiva se abre diante de seus olhos.

Mas o que a maioria não sabe é que o catálogo disponível aos usuários desses serviços representa apenas uma porção do real acervo dessas empresas. Ou seja, grande parte das mídias dessas plataformas se encontra bloqueada para você. E a razão disso é que, devido a acordos de direitos autorais, muitas delas acabam submetidas a restrições geográficas e, assim, apenas alguns países podem, de fato, exibi-las.

Felizmente, existe uma solução simples para esse problema: o uso de uma VPN.

Redes virtuais privadas para serviços como a Netflix

As redes virtuais privadas (ou VPNs) são ferramentas capazes de mascarar seu endereço IP e, com isso, esconder a sua real localidade no globo. Sob esse manto de anonimato, você consegue burlar as limitações geográficas das plataformas de streaming e acaba ganhando acesso a um universo inédito de conteúdos.

Ao usar um bom servidor VPN para acessar a Netflix, por exemplo, você consegue ampliar o seu leque de opções, podendo assistir a filmes e séries que antes só estavam disponíveis em outros países. E tudo pelo mesmo preço de assinatura que você pagava antes.

Mas não é só de Netflix que vive o homem. Com o fim das barreiras de geobloqueio, você pode também adquirir serviços antes exclusivos para determinadas regiões do planeta. É o caso do Hulu, do Disney Plus e do BBC iPlayer, três fontes de streaming que, normalmente, estariam fora do alcance dos brasileiros.

VPNs em aparelhos de IPTV

Da mesma forma, o uso de uma VPN pode ser uma verdadeira “mão na roda” para os serviços de transmissão televisiva pela internet (as chamadas IPTVs). Isso porque, assim como ocorre com as plataformas mais tradicionais, os catálogos das IPTVs também sofrem limitações e censuras geográficas que impõem bloqueio em parte de seus conteúdos para certas localidades.

Mas não é apenas em matéria de quantidade de mídia que as IPTVs sofrem restrições. Devido à sua forte competitividade em comparação com os serviços de TV a cabo, elas se veem afetadas ainda pelos provedores de internet (muitas vezes fornecedores também de TV paga), os quais boicotam sua transmissão de dados, reduzindo sua velocidade e, por vezes, até mesmo bloqueando seu sinal por completo.

Por isso, para os usuários de TV Box, como Apple TV e Amazon Fire TV, ou plataformas como Kodi e Stremio, a instalação de uma das melhores VPNs para IPTV é indispensável. Afinal, não apenas isso permitirá o acesso a mais canais e conteúdos, como também possibilitará uma conexão mais estável (e com melhor velocidade).

Como escolher um serviço de VPN

A escolha de um serviço de VPN não precisa ser um processo complexo. Segundo as dicas do site especializado vpnConfiável, as melhores VPNs são aquelas que disponibilizam aos seus clientes excelência em três pontos principais: privacidade, velocidade e habilidade de desbloqueio de conteúdos.

Prestando atenção a esses atributos essenciais, a aquisição de um serviço de qualidade será bem mais simples. E depois bastará que você encontre sua poltrona favorita e aperte o play. A diversão estará garantida.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.