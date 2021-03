Se você está procurando pelos melhores hotéis e pousadas em Canela-RS que aceitam animais de estimação, estamos aqui para te ajudar!

Os pets fazem parte da família, sempre presentes em casa, nos passeios, nas festas. No entanto, alguns lugares proíbem sua entrada, atrapalhando todo o planejamento. Então, o que fazer nestes casos? Quando se trata de uma viagem, como saber se é possível levá-los?

Pesquisar com antecedência é essencial para solucionar este problema. Mas o que acontece geralmente é a desistência da viagem por parte dos tutores, que querem manter os bichinhos por perto para prestar os cuidados e não deixar de compartilhar momentos de lazer com eles.

Saiba que hoje temos um recadinho especial para quem quer conhecer a Serra Gaúcha junto com seu bichinho. Preparamos uma lista imperdível dos melhores hotéis e pousadas em Canela-RS que aceitam animais de estimação. A cidade de Canela é um verdadeiro paraíso com encantos naturais! Sem falar nos espaços de lazer para toda a família se divertir junto com os pets.

Então, veja agora mesmo as melhores dicas e ponha o pé “e as patas” na estrada!

Este post é exclusivo sobre pousadas em Canela, se quiser ver as melhores pousadas em Gramado, sugerimos este post do Mala Pronta Gramado .

Grande Hotel Canela



O Grande Hotel Canela tem uma área verde enorme; lugar tranquilo e confortável. Os quartos são divididos em chalés super charmosos, que abrigam todos com bastante espaço. Incluindo os animais de estimação que deixarão essa viagem ainda mais alegre!

Além disso, a equipe de funcionários do local é bastante hospitaleira, e trata os seus clientes com carinho e satisfação.

Vale destacar que o gramado é área liberada para os cães correrem livremente, ocasionando momentos de descontração com seus donos. Tem piscina, ótimo café da manhã e a localização é excelente. Desse modo, todos ficam felizes e bem acomodados.

Hotel Flame Montebelluna Canela



O Hotel Flame Montebelluna Canela aparece entre os melhores hotéis em Canela-RS que aceitam animais de estimação. O local conta com excelentes serviços, como Wi-Fi, estacionamento gratuito, quartos para famílias, quartos para não fumantes e etc.

Muito bem avaliado, o hotel tem acomodações com lounge compartilhado e um jardim fantástico. O café da manhã americano, o famoso breakfast também é serviço garantido.

Entre os pontos próximos mais interessantes para passear estão o Palácio das Hortênsias e o Castelinho. Lugar para seus bichinhos brincarem não vai faltar!

Estalagem Vila Suzana



Atualmente, a Serra Gaúcha traz ótima oportunidade para viajar durante as férias, ou na folga do fim de semana. Pelo clima gostoso que a cidade tem, pelas maravilhosas opções de passeio e pelo cenário natural. Incluindo a chance de levar os animais de estimação para passear em Canela-RS.

A Estalagem Vila Suzana é um lugar diferenciado, indicação imperdível para quem visita a região. Situada em Canela, pertinho da Igreja de Pedra, a estalagem tem seu jardim natural e espaços de lazer para a família, como a piscina por exemplo. Outra vantagem é o gramado extenso para os pets brincarem o dia todo.

Tem café da manhã continental e bufê, acomodação aconchegante, TV de tela plana e muito mais.

Pousada Jardins de Canela



Uma das pousadas mais bem avaliadas da região é a Pousada Jardins de Canela. Um lugar muito bonito, com quartos organizados, práticos e simples. Além disso, oferece o transporte de ida e volta para o aeroporto Hugo Cantergiani Regional, o mais próximo.

O local libera a estadia de animais de estimação, que por sua vez poderão passear tranquilamente com os donos. Afinal, o ambiente conta com área livres, repletas de elementos da natureza. Tornando a experiência mais saudável, mais sossegada, ajudando a estreitar o vínculo de amizade entre parentes, amigos e pets.

Podemos destacar também os bons serviços oferecidos: Wi-Fi gratuito, quartos bem divididos, estacionamento gratuito e etc.

Chalés Araucárias da Serra



Se falamos dos melhores hotéis e pousadas em Canela-RS que aceitam animais de estimação, precisamos mencionar os maravilhosos Chalés Araucárias da Serra. A exatamente 6 km do Palácio dos festivais, o ambiente caseiro tem uma beleza única.

A propriedade recebe as famílias com seus pets sempre com alegria notável. Uma prova disso é a altíssima avaliação que recebe dos visitantes ao saírem de lá. E não é para menos. Os chalés contam com ar-condicionado, TV de tela plana, cozinha completa e quartos acolhedores.

O estacionamento gratuito ajuda muito a economizar para os passeios feitos na região. O espaço verde contribui nas caminhadas com os cães, favorecendo o tempinho agradável para diversão.

