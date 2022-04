Membros da Gaviões brigam durante desfile no sambódromo do Anhembi (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Integrantes da escola de samba e torcida organizada, Gaviões da Fiel, se envolveram em uma confusão durante os desfiles da noite deste sábado (24) no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O tumulto ocorreu após a escola desfilar na avenida e foi registrada por outros presentes no evento.

Alguns componentes da Gaviões entraram na pista durante o desfile da Mocidade Alegre e tentaram invadir um dos camarotes, dando início à briga.

Segundo informações do portal Uol, duas versões sobre a motivação do conflito foram apresentadas. Na primeira, vinda de uma foliã, um dos sinalizadores aceso por membros da torcida corinthiana caiu no espaço do camarote, causando a pancadaria.

Já na versão relatada por um membro da Gaviões, pessoas que estavam no camarote arremessaram bebidas na arquibancada, causando a revolta nos presentes.

A Polícia Militar interviu e cercou o camarote para evitar mais quebra-quebra.

Desfile no Carnaval de SP tem briga na torcida da gaviões da fiel.





