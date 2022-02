Menino da Cidade de Deus (RJ) viraliza com foto e entra para agência de modelos

Apoie o 247

247 - O jovem Davi Gonçalves Augusto da Rocha Brito, de 11 anos, teve o registro de uma aparição dele no portão de uma ONG da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, e, nesta terça-feira (15), ele entrou para o time infantil da 40º Models, uma das maiores agências do país. As informações foram publicadas em reportagem do portal G1.

“Ele lembra a menina do Afeganistão, da National Geographic", disse Sérgio Mattos, dono da agência e com 33 anos de experiência na área. "Ele tem um estilo legal. Dá para ver que é um menino simples, com uma história difícil. Ainda é tímido. Ele ganhou uma bolsa para se preparar para fazer fotos e desfilar", complementou.

Sharbat Gula (foto: Reprodução/ National Geographic)

O dono da agência, que já trabalhou com nomes como Cauã Reymond e Gisele Bündchen, definiu a beleza de Davi como "estonteante" e disse acreditar que o garoto tem futuro no mercado da moda.

De acordo com Sérgio Mattos, poucas horas depois de postar a imagem com o menino no Instagram, recebeu propostas de trabalho para o menino.

Na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, onde vive com a família, o menino chamou a atenção do presidente da ONG Nóiz Projeto Social, André Melo, ao aparecer no portão da organização.

"A gente estava fazendo uma confraternização de fim de ano lá na ONG e ele apareceu na porta. Eu estava muito próximo do portão e vi o olho dele. Chamou muito a atenção a expressão. Quando eu abri, eu vi aquilo e fiz um clique", contou André.

André postou a foto e um fotógrafo parceiro da ONG, Wallace Lima, se ofereceu para ajudar. Os dois se conheceram por meio de uma amiga, que é assistente social.

O fotógrafo contou sobre o ocorrido. "Quando essa amiga postou que estavam montando um projeto pra gestantes sem companheiros e sem acompanhamento, eu ofereci ensaio como forma de dar acesso a fotos profissionais para essas meninas. Assim conheci o André. Quando ele postou a foto do menino Davi, pedindo uma oportunidade, de cara a imagem me chamou atenção, e falei que faria as fotos dele para ajudar na divulgação. O olhar do menino Davi é extremamente expressivo", disse.

