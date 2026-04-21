Meta testa WhatsApp Plus e passa a cobrar por recursos extras no aplicativo

247 – A Meta iniciou em 2026 a fase de testes do WhatsApp Plus, novo plano premium do aplicativo de mensagens que introduz cobrança mensal para liberar funções adicionais de personalização e produtividade. A novidade começou a ser liberada para um grupo restrito de usuários beta na Europa e no México, marcando mais um passo da empresa na tentativa de monetizar sua base global de usuários.

Segundo informações publicadas pelo Diário do Comércio, o serviço pago custa 2,49 euros por mês na Europa e 29 pesos no México, o que corresponde a cerca de R$ 14,60 e R$ 8,34, respectivamente. A assinatura é mensal e pode ser interrompida manualmente pelos usuários.

A iniciativa chama atenção também pelo contraste com a dimensão financeira da Meta e de seu principal executivo. De acordo com o texto, a fortuna de Mark Zuckerberg, CEO da companhia, é estimada em aproximadamente R$ 1,01 trilhão, com base em dados da revista Forbes. Ainda assim, a empresa decidiu avançar na criação de uma modalidade paga para o WhatsApp, aplicativo que se consolidou mundialmente como uma das principais ferramentas de comunicação digital.

O que muda com o WhatsApp Plus

Entre os principais diferenciais do novo plano está a ampliação do número de conversas fixadas na tela inicial. Com o WhatsApp Plus, o limite sobe para 20 conversas, acima das três permitidas anteriormente na versão tradicional do aplicativo. A mudança busca atender usuários que utilizam o serviço de forma mais intensa, especialmente para fins profissionais ou de organização pessoal.

Além disso, os assinantes da modalidade premium têm acesso a figurinhas animadas e temas personalizados, recursos voltados a tornar a experiência mais flexível e individualizada. O pacote também permite configurar toques exclusivos para conversas e aplicar ajustes padronizados a todas as interações de uma mesma lista, ampliando o controle do usuário sobre a interface e sobre a dinâmica de uso do aplicativo.

A aposta da Meta parece estar concentrada em um público que valoriza não apenas a comunicação instantânea, mas também ferramentas de customização e gerenciamento de conversas. Em vez de alterar radicalmente a estrutura do mensageiro, a empresa optou por testar funcionalidades complementares, vendidas como um benefício adicional para usuários dispostos a pagar por conveniência e personalização.

Testes ainda são limitados

Por enquanto, o WhatsApp Plus continua restrito a usuários beta na Europa e no México. A Meta ainda não anunciou uma data para a liberação completa do plano para outros mercados. A estratégia, segundo o texto, é usar o retorno dos primeiros participantes para ajustar o desempenho e corrigir eventuais falhas antes de uma expansão mais ampla.

A fase inicial está concentrada em dispositivos Android, mas a expectativa é que o serviço também seja disponibilizado para iOS após a conclusão das avaliações em andamento. Esse cronograma indica que a empresa ainda trata o produto como experimental, testando tanto a aceitação do público quanto a estabilidade técnica das novas ferramentas.

Monetização e personalização no centro da estratégia

O lançamento do WhatsApp Plus revela um movimento importante da Meta para ampliar as possibilidades de receita dentro de um de seus produtos mais populares. Em vez de cobrar pelo acesso ao aplicativo em si, a empresa passa a oferecer uma camada adicional de funcionalidades pagas, concentradas em experiência de uso, organização e estética.

Esse modelo acompanha uma tendência já vista em outros serviços digitais, nos quais recursos extras, maior liberdade de configuração e ferramentas avançadas são colocados atrás de uma assinatura. No caso do WhatsApp, o desafio será medir até que ponto os usuários consideram essas novidades suficientemente atrativas para aderir ao plano.

Por enquanto, a novidade segue em observação. Os testes do WhatsApp Plus servirão para definir se a plataforma paga terá expansão global e quais funcionalidades deverão ser mantidas, revistas ou ampliadas antes do lançamento definitivo.