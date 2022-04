Mídia chinesa explica sucesso da estação espacial do país

Apoie o 247

Rádio Internaconal da China - Os três taikonautas da segunda equipe enviada à órbita para a construção da estação espacial completaram sua missão de seis meses e retornaram à Terra em segurança neste sábado (16).

A cápsula de retorno da nave espacial tripulada Shenzhou-13, transportando os astronautas Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, pousou no local de aterrissagem de Dongfeng, na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte do país. Eles terminaram uma viagem de seis meses no espaço e voltaram à Terra com muito sucesso.

É um dia de comemoração para a causa espacial da China e do mundo. A volta da Shenzhou-13 significa o sucesso das tecnologias chaves para a construção da estação espacial da China e promove também a proposta lançada pelas Nações Unidas, “espaço compartilhado por todo o mundo”.

Vale lembrar que quando a nave espacial Shenzhou-12 voltou à Terra, a viagem demorou mais de um dia, mas Shenzhou-13 precisou de apenas nove horas para regressar ao planeta. Além disso, os três astronautas chinesas realizaram muitos experimentos científicos sem precedentes durante sua estada no espaço.

Contudo, não foi fácil para a China conseguir o sucesso de hoje. Já em 1992, ou seja, 30 anos atrás, o país já havia estabelecido seu plano de construir uma estação espacial. Os cientistas chineses trabalharam muito e realizaram também amplas cooperações internacionais.

Na próxima fase, a China planeja estabelecer uma estação permanente de mais de 60 toneladas no espaço, abrindo uma nova era para as pesquisas da humanidade sobre o espaço sideral.

A estação chinesa é também a primeira na história que será aberta a todos os países membros das Nações Unidas. Até agora, projetos provenientes de 17 países já foram escolhidos para os experimentos científicos que serão realizados na estação chinesa. Por isso, a diretora do Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior (UNOOSA, na sigla em inglês), Simonetta Di Pippo, disse que a abertura da estação espacial da China é uma importante parte da proposta “espaço compartilhado por todo o mundo” e um grande exemplo para todos.

