Militares cobram da Saúde atuação em cidades no Amazonas e no Pará

247 - Aliados do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, passaram a cobrar o Ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello, a garantia de insumos e vacinas em municípios do interior do Pará e do Amazonas, que sofrem até com a falta de oxigênio em unidades hospitalares. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Sete pessoas que estavam internadas no Hospital Regional de Coari (AM) morreram, na manhã da terça-feira (19), também por falta de oxigênio.​ Além de Coari, militares acompanham de perto os casos em Itacoatiara, Manacapuru, Nhamundá e Parintins, todas no Amazonas. No Pará, o alerta acendeu em relação às cidades de Oriximiná e Faro.

Na cidade de Faro (920 km de Belém), seis pessoas, duas delas da mesma família, morreram nesta semana em unidades de saúde por falta de oxigênio, escassez de leitos e medicamentos.

O Tribunal de Contas da União (TCU) investigará o ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello, por causa do colapso em unidades hospitalares de Manaus (AM).

