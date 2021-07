Militares de Manaus se negam a vacinar pessoas com cartazes contra Bolsonaro

Revista Forum - Várias denúncias começaram a surgir nas redes no final da tarde da última quinta-feira (02) dando conta que, em Manaus, integrantes das forças armadas estão se negando a vacinar pessoas que chegam aos postos de saúde com frases e cartazes com teor político, especialmente contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que tem apoio logístico das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) no processo de vacinação, confirmou ao site Vocativo o recebimento destas denúncias.

A Prefeitura de Manaus afirmou através de nota que é totalmente contrária a qualquer tipo de atitude discriminatória, em todos os sentidos, inclusive as de cunho político. A Semsa também afirmou que a orientação às equipes de vacinação é no sentido de bem acolher e atender a todos que procuram seus postos, com atenção e respeito, e que não compactua com nenhuma forma de preconceito (leia a íntegra na Revista Forum).

Militares estão se recusando a aplicar vacina em pessoas que estejam com faixas e camisas com dizeres políticos. Isso eu vivenciei no Studio 5. A pessoa tem que esperar outro aplicador para receber a vacina. Acontece que a maioria dos aplicadores são mitares da Marinha e exército July 1, 2021

