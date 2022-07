Ministério da Saúde confirma primeira morte por varíola dos macacos no Brasil

Óbito foi registrado em Uberlândia (MG); paciente era um homem com baixa imunidade edit

247 - O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (29), a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil.

O óbito foi registrado em Uberlândia (MG) na quinta; o paciente era um homem com baixa imunidade.

Com mais de mil casos de varíola dos macacos confirmados no Brasil, o Ministério da Saúde começou a tratar a doença como “surto”. O termo foi usado em um texto divulgado pela pasta, na quinta-feira (28), para informar a ativação de um Centro de Operações de Emergência (COE) com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da patologia.

A expressão “surto” é utilizada na epidemiologia para identificar quantidades acima do normal de doenças contagiosas ou de ordem sanitária. É o primeiro estágio de uma escala de evolução do contágio, que pode se transformar em epidemia, endemia e pandemia – caso da Covid-19.

