Ministério Público se posiciona contra recurso do PT em ação envolvendo Jojo Todynho

247 - O Ministério Público de São Paulo se manifestou contra o recurso apresentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em uma ação envolvendo a

bolsonarista Jojo Todynho. As informações são da jornalista Fábia Oliveira, no Metrópoles.

O posicionamento ocorre após o partido recorrer da decisão judicial que havia rejeitado a queixa-crime apresentada contra a militante de extrema-direita. Em novo parecer, a Promotoria opinou pela manutenção do entendimento anterior, ou seja, pela negativa do recurso.A manifestação foi assinada pela promotora de Justiça Maria Claudia Andreatta Hirt, no último dia 20 de março. No documento, ela sustenta que as declarações feitas por Jojo Todynho devem ser analisadas dentro do contexto de debate político.

Segundo a promotora, ainda que as falas possam ser consideradas duras ou controversas, elas estão inseridas no campo da liberdade de expressão. O parecer destaca que as declarações podem ser interpretadas como críticas ou até mesmo inverídicas, mas não configurariam, por si só, elemento suficiente para sustentar a queixa-crime.

O entendimento do Ministério Público de São Paulo reforça a tese de que manifestações feitas em ambiente de discussão política possuem proteção jurídica ampliada, desde que não ultrapassem limites legais claros, como incitação à violência ou discurso de ódio.Com isso, o caso segue em análise no Judiciário, que deverá decidir se acata ou não o recurso apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Até o momento, não houve nova decisão definitiva sobre o andamento da ação.