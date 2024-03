Ministros não descartam pedido de vista em julgamento de Robinho, mas consideram possibilidade baixa

Apoie o 247

247- Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) responsáveis pela análise da sentença italiana que condenou o ex-jogador de futebol Robinho por estupro coletivo não descartam que um pedido de vista interrompa o julgamento no dia 20 de março. No entanto, a avaliação de alguns desses ministros é de que a possibilidade de um pedido como esse acontecer é baixa. As declarações foram feitas reservadamente à CNN Brasil.

Caso um ministro peça vista para analisar o processo com mais calma, o julgamento fica suspenso por três meses. Apesar de um pedido de vista não estar descartado, a tendência, de acordo com ministros que participarão do julgamento, é a de que a sentença italiana que condenou o ex-jogador a nove anos de prisão seja validada e que sua prisão autorizada.

Saiba mais - Robinho participou recentemente de churrasco no CT Rei Pelé. O clube organizou o evento para comemorar a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, no MorumBIS, e teria convidado o ex-jogador, que compareceu. Dirigentes, comissão técnica, jogadores e convidados da presidência marcaram presença no churrasco. O presidente Marcelo Teixeira também compareceu. Após a repercussão negativa do caso, o Santos emitiu nota afirmando que Robinho não foi convidado para o churrasco no CT Rei Pelé.

