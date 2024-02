Miss Universo Trans denuncia youtuber estadunidense por transfobia no Carnaval do RJ

Apoie o 247

247 - A modelo brasileira Luanna Isabelly, vencedora do Miss Universo Trans 2023, denunciou um youtuber estadunidense por transfobia.Em uma live transmitida na internet, Darren Jason Watkins Jr., conhecido como IShowSpeed, abordou Luanna e perguntou a idade dela. Natural de Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Luanna respondeu que tem 28 anos. As informações são do G1.

O youtuber repetiu a idade dela engrossando a voz várias vezes durante o vídeo. Darren também falou: "This might be an impostor among us ['talvez exista um impostor entre nós', em inglês].". O episódio ocorreu na segunda-feira (12), durante o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

