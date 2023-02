Mistério envolvendo OVNIs no Rio Grande do Sul é desvendado

Apoie o 247

247 - Luzes não identificadas vistas no céu em Porto Alegre despertaram a curiosidade da população do Rio Grande do Sul no final de 2022. Após relatos de pilotos de avião que avistaram as luzes por seis dias consecutivos, especialistas chegaram ao que acreditavam ser a causa mais provável: satélites que se deslocam em órbita baixa. Mais especificamente, os Starlink, informa reportagem do portal G1.

No começo deste mês, as luzes foram vistas novamente não só em Porto Alegre, mas em outras cidades do Rio Grande do Sul. O assunto voltou a ser comentado nas redes sociais depois que balões e objetos não identificados começaram a ser vistos na América do Norte e mobilizaram as forças aéreas dos Estados Unidos e do Canadá. Na China, um objeto voador não identificado foi visto e o país disse que vai abatê-lo. Já no Uruguai, a força aérea do país investiga luzes intermitentes no céu.

Um total de 54 equipamentos do grupo Starlink G4-36 passou pelo Rio Grande do Sul no final de outubro. A empresa SpaceX fez o lançamento dos equipamentos a partir do Complexo de Lançamento Especial na Estação de Cabo Canaveral na Flórida, nos Estados Unidos.

"A hipótese mais plausível, até o momento, consiste em essas luzes possuírem como fonte luminosa esses satélites. Esses novos modelos podem refletir muito mais a luz solar", conta o responsável pelo Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara, Carlos Jung.

