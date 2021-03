MLB 2021: Confira os favoritos de cada conferência

Probabilidades compartilhadas por um site de apostas aponta quem são os favoritos da temporada de 2021 da MLB, que se iniciará em 1º de abril

Falta menos de um mês para o início da temporada de 2021 da Major League Baseball (MLB) e, graças às probabilidades compartilhadas pelo site de apostas britânico Sportingbet, é possível começar a ter uma noção mais concreta sobre quem são os favoritos para levar o título de cada League Championship Series desta vez.

O cálculo das probabilidades durante a pré-temporada leva especialmente em conta estatísticas das equipes em jogos anteriores e contratações recentes. Saiba quais são os favoritos de cada conferência, de acordo com esses fatores:

American League

As probabilidades apontadas no site da Sportingbet mostram que, na American League, o time do Bronx, New York Yankees, tem a maior chance de ser o vencedor.

Apesar do time não ter chegado a disputar a American League Championship Series no ano passado, algumas contratações recentes aumentaram as expectativas dos torcedores, além de impulsionar as chances de vitória do time, de acordo com o crescimento das probabilidades disponíveis no site de apostas.

Uma dessas contratações foi o pitcher Corey Scott Kluber, apelidado de Klubot, vencedor de dois Cy Young Awards, prêmio dado anualmente para os melhores pitchers de cada conferência. O jogador, com 10 anos de experiência no esporte, tem tudo para fazer a diferença na equipe dos Yankees, que não recebe um título da conferência desde 2009.

National League

O time sortudo da National League este ano não traz grandes surpresas para os fãs do beisebol. A equipe que levou o título da National League Championship Series e da World Series de 2020, Los Angeles Dodgers, é apontada como a equipe com mais probabilidades de levar o título da conferência em 2021.

O LA Dodgers também domina as probabilidades de levar o título da divisão NL West. Esta é a franquia que mais recebeu títulos nesta divisão, com 19 até o momento. Ao que tudo indica, pode receber o 20º em 2021, que se tornaria o 9º seguido da carreira deles.

Vale lembrar que as probabilidades podem mudar de acordo com a performance das equipes nos jogos da temporada regular. Em tempos tão incertos, é provável que aconteçam algumas surpresas ao longo do percurso. Até os playoffs, que se iniciam dia 3 de outubro, data em que está planejado o fim da temporada regular deste ano, ainda tem muita coisa para acontecer e tudo pode mudar.

