Modelo jamaicana permanece na UTI após acidente no Miss Universo; veja o momento da queda

247 - A modelo jamaicana Gabrielle Henry, representante de seu país no Miss Universo 2025, continua internada em estado delicado após sofrer um grave acidente durante uma apresentação do concurso realizado na Tailândia. As informações foram divulgadas pela organização do Miss Universo da Jamaica e publicadas originalmente pelo portal Metrópoles.

Segundo a entidade, a jovem “não está tão bem” quanto familiares e membros da equipe esperavam. Diante da gravidade do quadro clínico, os médicos optaram por mantê-la na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por, no mínimo, sete dias. O estado de saúde não teve detalhes divulgados, mas a internação prolongada indica necessidade de monitoramento constante.

A organização jamaicana aproveitou o comunicado para pedir apoio e respeito ao público neste momento sensível. Em nota, solicitou que admiradores e pessoas de todo o mundo incluam Gabrielle em suas orações: “Encorajamos amigos, apoiadores e simpatizantes em todo o mundo a se juntarem para levantá-la em amor, força e esperança”. O texto também fez um apelo para que não sejam disseminados ataques ou especulações: “Pedimos respeitosamente ao público e aos utilizadores das redes sociais que evitem compartilhar comentários negativos, desinformação ou especulações que possam causar mais angústia à família”.





Gabrielle Henry sofreu a queda na terça-feira (18/11), durante uma das apresentações do Miss Universo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a modelo perde o equilíbrio e cai para fora do palco, sendo imediatamente socorrida e removida em uma maca. A organização do evento não detalhou as circunstâncias da queda nem confirmou se a modelo teve fraturas ou outras lesões graves.

O episódio chocou espectadores e gerou grande repercussão entre fãs do concurso de beleza, especialmente após a confirmação da internação em UTI. Desde então, perfis ligados ao Miss Universo e seguidores da candidata têm demonstrado apoio e torcida pela recuperação da jamaicana.

A equipe do Miss Universo Jamaica informou que está prestando assistência à família e acompanhando de perto o tratamento da modelo. Em meio à comoção, a entidade reiterou o pedido por empatia e responsabilidade nas redes sociais, reforçando que boatos e ataques virtuais podem agravar o sofrimento dos parentes e da própria competidora.

Enquanto a programação do Miss Universo 2025 seguiu com suas etapas, a situação de Gabrielle Henry se tornou um dos principais assuntos paralelos ao concurso, levantando debates sobre segurança em apresentações e protocolos de prevenção em eventos internacionais.

Até o momento, não há previsão de alta. A família da modelo não se pronunciou publicamente, mas segue recebendo atualizações médicas e apoio institucional.