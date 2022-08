Modelo que acusa ator de estupro: “Mesmo com vídeo, não acreditam”

Apoie o 247

247 - A modelo de 36 anos que acusa o ator Gustavo Novaes (foto em destaque) de estupro critica a falta de crédito dado a seu relato por usuários nas redes sociais. A mulher, que pede para ser identificada apenas pelo nome artístico, Ella, explica que, apesar das provas mostradas no Domingo Espetacular desse domingo (7), sua versão é colocada em cheque. “A vítima, mais uma vez, é colocada em questionamento”, lamentou. As informações são do portal Metrópoles.

A reportagem entrou em contato com a modelo, que também atuou como assistente de direção, de produção e atualmente cursa medicina. Durante uma hora de entrevista, por telefone, Ella reiterou a versão dada ao programa dominical, explicando detalhes do rápido relacionamento com Gustavo Novaes, e de como teria acontecido o estupro quando ela estava bêbada, na madrugada de 31 de janeiro de 2019.

“Eu apresento todos os documentos, tudo que aconteceu… tudo. E ainda assim a vítima, mais uma vez, é colocada em questionamento, meu Deus. Eu tenho os vídeos, as conversas, a ata notarial, meu celular foi passado para a delegada. É mais do que eu preciso, gente. Se você não consegue provar que você é a vítima assim, ninguém consegue provar ser vítima de nada mais”, argumentou Ella.

“Através de gravações, a gente acabou se tornando colega. Frequentamos festas juntos e ficamos algumas vezes. Tínhamos o mesmo ciclo de amigos, até porque nossos conhecidos eram da mesma indústria, tanto que meus amigos pessoais ele não conhecia. Minha melhor amiga mesmo ele nunca chegou a conhecer”, detalhou Ella. Segundo a mulher, os dois ficaram quatro vezes em janeiro de 2019.

O abuso sexual

“Depois de dado momento da noite não me lembro de mais nada, acordo e existe um celular na minha cama, o celular do Gustavo. Pego este celular eu vou até ele, acho que ele estava no jardim fumando, vou até ele e falo: ‘Por que o seu celular estava na minha cama?’, ele fala que tinha colocado música pra eu dormir, mas não tinha música quando eu acordei, e isso fica na minha cabeça”, narra a modelo.

“Eu pego alguma coisa na geladeira pra comer. O Gustavo vem e tira uma foto, só que ele esquece de tirar o flash, aí pra disfarçar ele começa a gravar um vídeo onde ele fala ‘Ella, Ella, manda um beijo pra câmera’, aí eu vejo que tem algo de errado, eu falo ‘Se você me apontar essa câmera mais uma vez eu vou quebrar seu celular’, ele fala ‘O quê?’, eu falo ‘Se você me apontar essa câmera mais uma vez eu vou quebrar seu celular'”, repete a assistente de produção.

