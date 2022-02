"Moïse Kabagambe, não conheço a história desse senhor", diz Mamãe Falei

Apoie o 247

247 - Arthur do Val (Patriota), conhecido como Mamãe Falei, usou suas redes sociais para comentar um tuite do Museu do Holocausto e confessou desconhecer a identidade de Moïse Kabagambe, jovem congolês que foi brutalmente assassinado na semana passada, após cobrar por diárias não pagas em um quoosque do bairo da Barra da Tijuca (RJ).

"Moïse Kabagambe, não conheço a história desse senhor", disse.

deputado mamãe falei lendo um tweet do @MuseuHolocausto: "moïse kabagambe, não conheço a história desse senhor" pic.twitter.com/kFEh4viZga February 11, 2022





Em 2020, Val foi duramente criticado por atacar o padre Júlio Lancellotti nas redes sociais, após acompanhar uma ação repressiva da Guarda Civil Metropolitana na região conhecida como cracolândia, no centro da cidade.

“Até quando esse cafetão da miséria vai achar que é dono da verdade enquanto milhares de brasileiros sofrem com a cracolândia? Anotem: vou desmascará-lo”, afirmou o candidato.

