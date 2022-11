Monique e Jairinho vão a júri popular pelo assassinato do menino Henry Borel

Menino foi morto aos 4 anos no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto edit

247 - Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, e o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, vão ser julgados pelo assassinato do garoto por um júri popular, informa o G1.

Henry foi assassinado no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto em um apartamento em Jacarepaguá, no dia 8 de março de 2021, em decorrência de uma hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, segundo laudo da necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Exames apontaram ainda 23 lesões no corpo do menino.

A juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri, decidiu manter a prisão preventiva de Jairinho e o direito de Monique aguardar o julgamento em liberdade. Monique também chegou a ser presa, mas está solta desde agosto.

