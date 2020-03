Moro telefona para autoridades do Paraguai para se informar sobre situação de Ronaldinho Gaúcho

Presos desde sexta-feira, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto Assis, estão presos no Paraguai acusados de utilizarem documentos falsos edit

247 - O ministro da Justiça, Sergio Moro, telefonou nesta segunda-feira (9) para membros do governo do Paraguai para se informar sobre a situação do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, Roberto Assis.

Ambos estão presos desde sexta-feira acusados de utilizarem documentos falsos.

Por meio de sua assessoria, o ministro confirmou a ligação e disse que "o Paraguai é soberano para tomar decisões".