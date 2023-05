Morre a influenciadora trans Flávia Big Big, aos 26 anos

Apoie o 247

247 - A influenciadora trans Flávia Big Big, de 26 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8). Conhecida por seus memes que circulam na web, a influencer estava internada no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN), desde fevereiro, após ser diagnosticada com um câncer.

De acordo com o Metrópoles, a morte foi confirmada por Fabíola Gomes, irmã da influenciadora, nas redes sociais. “O sofrimento da nossa Big acabou. Ela agora está com papai do céu”, escreveu nos Stories do Instagram.

