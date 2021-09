Morre aos 43 anos ex-BBB Josy Oliveira

Segundo familiares, Josy, que participou do BBB 9, não resistiu à hemorragia em decorrência de uma cirurgia na última terça-feira (31), para tratar de um aneurisma diagnosticado no final de 2020 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A ex-BBB, cantora e psicóloga Josiane de Oliveira, conhecida como Josy Oliveira, morreu na madrugada deste domingo (5), aos 43 anos, em São Paulo. Segundo familiares, Josy, que participou do BBB 9, não resistiu à hemorragia em decorrência de uma cirurgia realizada na última terça-feira (31), para tratar de um aneurisma diagnosticado no final de 2020.

A cirurgia foi realizada no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Com as complicações, Josy ficou em coma induzido.

"O aneurisma foi descoberto há vários meses, ela estava se programando para fazer a cirurgia e foi se precaver para que não ocorresse um caso pior e mais perigoso, e isso aconteceu", disse a irmã, Jeanne Oliveira, ao UOL.

PUBLICIDADE

Josy era casada e deixa um filho de 4 anos. Ela se dedicou à carreira de cantora após a participação no reality show da TV Globo.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE