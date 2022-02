Morre aos 92 anos Maria Prestes, viúva de Luís Carlos Prestes

Ela estava internada em um hospital do Rio, após ser diagnosticada com Covid-19 edit

247 - Viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes (1898-1990), Maria Prestes faleceu nesta sexta-feira (4) aos 92 anos. Ela foi internada no final de janeiro, em um hospital do Rio, após ser diagnosticada com Covid-19.

Maria Prestes conviveu com o líder comunista por cerca de 40 anos, quase sempre escondidos ou no exílio, e teve sete filhos.

Maria também escreveu o livro "O sabor clandestino de Maria Prestes", conjunto de crônicas sobre a década de 1970, quando o casal morava em Moscou, na Rússia.

