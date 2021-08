Morre Caoa, um dos homens mais ricos do Brasil

247 - O bilionário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do grupo Caoa, morreu neste sábado (14) aos 77 anos. O empresário paraibano, considerado um dos homens mais ricos do Brasil, faleceu nesta madrugada em São Paulo, quando teve uma piora do quadro clínico de saúde. Caoa lutava contra o câncer. A informação é do portal UOL.

Aos 77 anos, o chairman do grupo que representa a Caoa Chery, além da divisão de importados da Hyundai e a Subaru, deixa um legado que começou na Paraíba em 1979.

Segue a nota de falecimento da família:

É com profundo pesar que informamos o falecimento de nosso fundador e presidente do conselho, Dr Carlos Alberto de Oliveira Andrade, na manhã de hoje.

Dr Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos.

A empresa, de acordo com o plano de sucessão e governança, continua a ser gerida por seus atuais executivos, que lamentam o falecimento de seu fundador e se solidarizam com a família neste momento.

Dr Carlos foi médico e um empreendedor magistral, tendo atraído importantes marcas para o portfólio da Caoa, como a Ford, a Hyundai, a Caoa Chery e a Subaru, tendo se tornado um ícone para a Indústria Automobilística Brasileira.

O velório será hoje no Cemitério do Morumbi a partir das 14:30, seguido do sepultamento às 17:30.

