Morre Charity Pierce, participante do "Quilos Mortais", aos 50 anos

247 - Charity Pierce, que ficou conhecida internacionalmente após participar da terceira temporada do reality show Quilos Mortais, morreu aos 50 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (28) por sua filha, Charly Jo, por meio de uma publicação nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

Ao comunicar o falecimento, a filha explicou que não pretendia tornar a notícia pública, mas decidiu se manifestar diante da repercussão e do volume de mensagens que passou a receber. “Eu não ia postar sobre isso, mas as ligações e mensagens estão me deixando arrasada. Minha mãe faleceu hoje”, escreveu Charly Jo.

Em outra publicação, a filha afirmou que Charity “está com a mãe, o irmão e a irmã e finalmente em paz”, destacando o longo período de sofrimento vivido pela ex-participante do programa e pela família. A declaração foi acompanhada de um pedido de respeito ao momento de luto.

Charly Jo também prestou uma homenagem emocionada à mãe, ressaltando o vínculo entre as duas nos momentos finais. “Voe alto, mamãe. Espero que você saiba o quanto eu te amo e o quanto sou grata por ter podido estar ao seu lado enquanto você dava seu último suspiro”, declarou.

Charity Pierce ganhou notoriedade em 2015, quando participou da terceira temporada de Quilos Mortais, exibida nos Estados Unidos. Na época, ela pesava cerca de 352 quilos, condição que a colocava em situação de obesidade extrema e com sérias limitações de mobilidade e saúde.

Ao longo do programa, sua história chamou a atenção do público não apenas pelo peso, mas pelos relatos de traumas pessoais e dificuldades emocionais que influenciaram sua relação com a comida. O reality acompanhou o início de um tratamento rigoroso, com acompanhamento médico e psicológico.

Após o fim da temporada, Charity passou por uma cirurgia bariátrica, procedimento que resultou em uma perda de peso significativa. Com o tempo, ela chegou a pesar aproximadamente 127 quilos, passando por diversas mudanças na rotina e em sua condição clínica.

A ex-participante voltou a aparecer em episódios especiais do programa, que mostravam a continuidade do tratamento e os desafios enfrentados após a cirurgia, incluindo intervenções para retirada de excesso de pele e complicações médicas durante a recuperação.

Nos últimos anos, Charity enfrentava um quadro de saúde considerado complexo. Ela realizava tratamento para linfedema, além de problemas respiratórios provocados pelo acúmulo de líquido nos pulmões. Paralelamente, também lidava com um câncer renal, diagnóstico que exigiu novos procedimentos médicos.

A morte de Charity Pierce gerou grande comoção entre fãs do programa, que acompanharam sua trajetória marcada por dificuldades, tentativas de superação e longas batalhas contra problemas de saúde. A família não informou detalhes sobre velório ou cerimônia de despedida.